吳德榮：23日前防逾37度高溫 週末鋒面到各地局部短暫陣雨
2025/5/19 08:33（5/19 09:03 更新）
（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天針華雲林、彰化、南高屏發布高溫燈號，防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，週末前各地晴朗穩定，估24日鋒面接近，25、26日影響，各地有局部短暫陣雨。
中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天各地區晴朗，午後雲量增，山區及東半部有局部陣雨或雷雨的機率；白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。
吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天至23日滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區及東半部午後偶有局部短暫降雨的機率。24日鋒面接近，各地仍偏熱，下午起北部雲量增、氣溫略降，轉有局部短暫陣雨的機率。
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他指出，最新歐洲模式模擬調整為，25、26日鋒面南下，其結構鬆散，各地雲量略增、有局部短暫陣雨的機率，北台灣氣溫略轉涼。27、28日鋒面南移至巴士海峽，逐漸減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升。
吳德榮提到，美國模式末期的模擬，除了微弱鋒面，南海還有「熱帶擾動」發展。模擬差異很大，應繼續觀察模式的調整。（編輯：戴光育）1140519
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