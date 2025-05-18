台南水道博物館眾鳥繁衍 黑冠麻鷺育雛季節限定景觀

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（中央社記者張榮祥台南18日電）時序入夏，鳥類繁衍，台南山上花園水道博物館鳥兒築巢，連黑冠麻鷺也現身羅漢松林育雛；黑冠麻鷺對棲地具高度選擇性，成鳥哺育警戒，已成博物館林間季節限定景觀。

山上花園水道博物館近日發現黑冠麻鷺在B館快濾桶室前方羅漢松林築巢育雛，巢位鄰近參觀動線，成鳥哺育、警戒等行為清晰可見；因鳥巢下方排便造成影響，館方已將鳥巢附近桌椅移開，加強清潔，也讓遊客在避免干擾幼鳥成長下，近距離觀察黑冠麻鷺生態。

館方今天表示，黑冠麻鷺是台灣特有亞種，對棲地環境具有高度選擇性，2021年起多次在山上花園水道博物館築巢育雛；館方與保育團體曾於2024年合作設置遠距攝影設備，進行育雛過程網路直播，兼顧記錄及教育功能，獲得熱烈回響。

此外，館方在園區發現小啄木築巢跡象，小啄木是台灣體型最小啄木鳥，行蹤隱密，在博物館園區成功繁殖，顯示棲地環境條件良好；館方也觀察到稀有保育鳥種朱鸝在園區林間活動，因朱鸝鮮少出現在低海拔開放空間，蹤跡被視為區域生態品質指標之一。

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當然，山上花園水道博物館林間不只有黑冠麻鷺、小啄木、朱鸝，館方人員說，最近館區鳥類活動顯著增加，白頭翁、五色鳥、綠繡眼等鳥種鳴唱，部分雛鳥已開始練習飛行，館區上空可見鳥群穿梭林間或棲息建築屋簷，增添生態景觀。

館方未來將持續觀察鳥類動態，視需求調整園區管理方式，並透過解說、教育活動等加強推廣生態保育理念，推動歷史建築與自然教育共融。（編輯：陳仁華）1140518