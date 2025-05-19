北檢打詐扣高價精品 士林分署5/20拍賣

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（中央社記者林長順台北19日電）北檢偵辦已故臺雅集團前董事長沈裕雄遭詐騙逾50億元案，扣押主嫌羅姓女子大量名牌包包、服飾、名錶等高價精品。行政執行署士林分署依北檢囑託，將於明天上午舉行拍賣會。

台北地檢署指揮調查局新北市調處偵辦沈裕雄遭詐騙逾新台幣50億元案，今年2月18日、20日執行2波搜索行動，約談羅女等被告到案，並聲請羈押禁見羅女等3名被告獲准。

檢調在羅女住處查扣羅女以詐欺所得購買的愛馬仕、LV、GUCCI、DIOR、LORO PIANA、GOYARD、TIFFANY等大量名牌包款、服飾、首飾、名錶、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。

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北檢今天表示，為保障被害人權益，避免扣押的精品價值因時間而減損，經徵得羅女同意，4月17日發函囑託法務部行政執行署士林分署辦理變價拍賣。

北檢指出，士林分署明天將辦理第一次拍賣會，北檢將持續遵循政府打詐2.0行動綱領，加大懲詐打擊力道，保障人民財產安全。（編輯：蕭博文）1140519