台股跌319.86點
2025/5/19 13:52
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走低，收盤跌319.86點，為21523.83點，跌幅1.46%，成交金額新台幣3262.56億元。
加權指數開盤為21786.33點，盤中最高21786.33點，最低21496.69點；不含金融股指數18679.02點，跌285.66點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.81%、食品股漲2.20%、塑化股跌0.47%、紡織股跌1.14%、機電股跌1.70%、造紙股漲0.74%、營建股跌0.21%、金融股跌1.13%。
委買張數1993萬8783張，委賣張數951萬1445張，成交張數604萬6548張。
收盤時上漲223家，下跌769家，持平68家。
成交量前5名個股為國泰永續高股息、仁寶、陽明、萬海、南亞科。
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漲幅前5名個股為新紡、隴華、恆大、美德醫療-DR、雲豹能源。
跌幅前5名個股為GOGOLOOK、尼得科超眾、大飲、台揚、大洋-KY。1140519
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