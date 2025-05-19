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台積電率供應鏈進駐屏科 卓榮泰：啟動高科技發展

2025/5/19 14:32（5/19 15:06 更新）
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「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」19日在屏東縣政府舉行，行政院長卓榮泰（前左2）、屏東縣長周春米（前中）、台積電副總經理莊子壽（前右2）及李文如（前右1）等出席。中央社記者李卉婷攝 114年5月19日
「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」19日在屏東縣政府舉行，行政院長卓榮泰（前左2）、屏東縣長周春米（前中）、台積電副總經理莊子壽（前右2）及李文如（前右1）等出席。中央社記者李卉婷攝 114年5月19日
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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）行政院長卓榮泰今天到屏東出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，台積電副總經理莊子壽會中宣布，進駐屏科設高科技建廠供應鏈專區。卓榮泰表示，啟動下波高科技發展。

啟動典禮今天在屏東縣政府舉行，卓榮泰、屏東縣長周春米、台積電副總經理莊子壽及李文如、國科會主委吳誠文、國科會南科管理局長鄭秀絨等人出席。

卓榮泰致詞指出，台灣是令世界刮目相看的科技島，從上游IC設計、中游製造到下游封裝測試，一連串產業垂直供應鏈，今天從中央到地方見證屏科供應鏈進駐是美好啟端，從現在開始大南方新矽谷，尤其屏東科學園區，從未來完成式變成現在進行式。

卓榮泰表示，屏科周遭以高鐵特定區為中心，另有科技產業園區、運動園區等，「園區先行、產業馬上到」必須先規劃交通建設，目前小港機場增建航廈中、高雄屏東第二快速道路盼明年可以動工，還有高鐵延伸屏東部分也在進行中，期待大南方新矽谷成為南向重要門戶，走向世界重要基地。

卓榮泰說，供應鏈廠商進駐屏科是值得辦喜事日子，啟動下波高科技發展，這也是總統賴清德率領的內閣團隊執行均衡台灣等指標，再向前邁進一步。

莊子壽表示，位於屏東科學園區這座產業專區，是台灣第1個以建設晶圓廠廠房及設施為核心的產業聚落，專區將群聚建廠的高階材料、原件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，強化台灣建廠供應鏈體質及能力。

莊子壽指出，期待園區成為全球建廠中心，透過產學合作、全球認證，進一步完善生態系，讓高科技產房設施供應鏈為全球半導體產業發展，挹注Made in Taiwan動能，合作共好事DNA，邁向全球市場是一致目標，根據管理局推估，高科技建廠供應鏈專區預計創造逾新台幣1400億元關聯產業效益，促進產業繁榮地方活絡。

「5月19日是屏東幸運日。」周春米表示，2年前的今天，屏東科學園區動土，今天屏東再迎歷史時刻，半導體供應鏈正式進駐屏東科學園區，象徵半導體S廊帶延伸至最南端，開啟屏東科技新時代。

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周春米指出，感謝賴總統推動「大南方新矽谷」，這是賴總統就職1週年送給屏東的厚禮，讓屏科成為半導體國家隊。

鄭秀絨指出，全區28公頃的供應鏈專區，由台積電統籌規劃，將協助檢驗測試、製程改善、技術創新等，預計明年下半年動工，目前有10家廠商承諾進駐。（編輯：李淑華）1140519

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