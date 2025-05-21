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輝達概念股領漲 台股勁揚277點站回21800點

2025/5/21 14:59
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（中央社記者潘智義台北21日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳參與台北國際電腦展（COMPUTEX），為供應鏈廠商站台，掀起輝達概念旋風，帶動台積電等相關個股漲勢，台股今天最高漲逾350點，收盤漲幅稍微收斂，仍漲277.88點，回到21800點之上。

加權指數終場收在21803.91點，漲277.88點，漲幅1.29%，成交值新台幣2970.12億元。

權值股台積電收在990元，漲12元，漲幅1.23%；鴻海收155元，漲1元，漲幅0.65%；聯發科收1340元，漲25元，漲幅1.9%。

IC設計股瑞昱收525元，漲1.16%；系統組裝及伺服器廣達收272元，漲2.06%；緯創上揚3.2%至113元；緯穎收2345元，漲45元，漲幅1.96%；網通廠智邦收735元，上漲31元，漲幅4.4%。

電源管理廠台達電收378.5元，漲3.56%；光寶科收104.5元，漲幅3.47%；印刷電路板廠欣興收102.5元，上揚1.99%。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股上漲反映短線投資人對電腦展的期待，加上外資回流，電子股表現比預期好，指數仍有機會挑戰年線22302點附近位置，但空間不大；尤其美國與各國的對等關稅談判結果，以及台灣本身的半導體關稅都尚未確定，中期仍屬整理格局。

黃文清指出，短線不必過於悲觀，但往上到年線附近，仍可能遇到獲利了結壓力。（編輯：楊凱翔）1140521

黃文清
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