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台積電今年全球新建9廠 年底將蓋台中晶圓25廠

2025/5/15 13:03（5/15 13:17 更新）
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圖為台積電高雄廠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電今年持續在海內外擴產，營運副總經理張宗生今天表示，台積電今年全球預計新建9座廠，並透露台積電位於台中的晶圓25廠年底興建，2028年生產比2奈米更先進製程技術。

台積電台灣技術論壇今天登場，張宗生指出，台積電2017年到2020年平均一年建置3座新廠，2021年到2024年平均每年新建5座廠，今年將進一步加快腳步，預計全球新建9座廠，包括8座晶圓廠和1座先進封裝廠。

張宗生說，位於新竹的晶圓20廠和高雄的22廠將是2奈米的量產基地，兩座廠皆於2022年動土興建，並計劃於今年開始投入生產。台中的晶圓25廠將於今年底開始興建，2028年量產比2奈米更先進的技術。

張宗生表示，台積電計劃在高雄建置5座晶圓廠，將提供2奈米、A16和更先進的製程技術。

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至於海外布局，張宗生說，透過不同地點共同分享經驗，海外晶圓廠展現穩定良率，美國和日本廠的良率與台灣母廠不相上下。

張宗生表示，台積電持續擴增先進封裝產能，2022年至2026年SOIC產能年複合成長率將達100%，CoWoS產能年複合成長率約80%。（編輯：林淑媛）1140515

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