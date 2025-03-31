台積電：2奈米預計下半年量產 高雄晶圓22廠投資逾1.5兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中高雄31日電）台積電今天在高雄舉辦2奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，今天的典禮意義非凡，不僅代表台積電2奈米進行順利，更展現台積電回應市場強勁需求，高雄晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元。

他表示，台積電2奈米量產後，前2年客戶委託設計定案數量將會超過3奈米同期表現，並在量產5年內驅動全世界約2.5兆美元的終端產品價值。

秦永沛說，很高興能和驅動半導體產業進步的重要推手們齊聚一堂，見證台積電在台灣半導體先進製程擴產的重要里程碑。

他向在場的來賓介紹，典禮活動現場的右側是今天要進行上梁儀式的第2期廠房，舞臺的後側是如火如荼展開結構體工程的第3期廠房，後方則是已經接近完工的辦公大樓，辦公室的後面可以看到正在裝機中的第1期廠房。

秦永沛表示，第1期廠房外牆設計以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山，廠房外牆的山會巧妙的與後頭的半屏山相連，是台積電對高雄在地山水的致敬。

秦永沛說，今天的典禮在全球半導體技術的發展上意義非凡，不僅代表台積電獨步全球的2奈米進行順利，更展現台積電回應市場的強勁需求，持續擴充產能支持客戶的決心。

他表示，台積電在高雄還有第3、第4、第5期的晶圓廠，都會在這裡落地生根，每1期晶圓廠大約是其他公司晶圓廠的2倍大，全期完工後，潔淨室總面積將會超過46座標準的足球場，加上台積電在南部科學園區其他的晶圓廠，共同成就全球最大的半導體製造服務聚落。

秦永沛說，晶圓22廠全期投資共計超過1.5兆元，將創造超過7000個優質的高科技工作機會，以及超過2萬個營建工作機會。

根據統計，台積電在台灣的生產營運，除了本身的營收之外，透過供應鏈等關聯效果，每年為台灣創造大約3兆元的產值，以及近50萬個就業機會，未來晶圓22廠運轉，必然會更進一步助力產業，活絡地方的繁榮。

秦永沛表示，台積電一直和主管機關密切討論，找尋更多適合的半導體廠房用地，繼續擴大在台灣的投資。

秦永沛指出，台積電2奈米是目前全球在密度和能源效率上最先進的半導體技術，效能及功耗皆提升了1個世代。與3奈米相比，在相同的功耗下，速度提升10%到15%，在相同的速度下，功耗降低25%至30%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

秦永沛說，幾乎所有的科技創新的領導者都正在與台積電緊密合作。2奈米製程技術預期將如期在今年下半年進入量產，並被廣泛應用在跨世代頂尖科技產品中，包括超級電腦、行動裝置、雲端製造中心等，將為全球節能運算的龐大需求挹注強有力的動能。

台積電2奈米擴產典禮由秦永沛主持，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、經濟部長郭智輝、行政院秘書長龔明鑫，南科管理局長鄭秀絨等官員到場致意，互助營造、中鋼構、東和鋼鐵、漢唐及帆宣等建廠夥伴高層也都出席參加。（編輯：張均懋）1140331