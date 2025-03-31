台積電高雄2奈米擴產釋疑 專家：美國廠高成本是挑戰

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（中央社記者張建中高雄31日電）台積電在3月初宣布對美國增加投資1000億美元，今天在高雄盛大舉辦2奈米擴產典禮。產業專家表示，台積電主要展現持續深耕台灣的決心，化解外界認為台積電產能可能外移的疑慮，美國廠高成本是台積電未來營運挑戰。

台積電董事長暨總裁魏哲家與美國總統川普於3月3日在白宮共同宣布，台積電對美國將增加投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。消息一出，引發外界憂心台灣半導體產業優勢恐遭弱化。

為化解外界疑慮，魏哲家回台後，隨即與總統賴清德在總統府召開記者會，說明增加對美國投資的考量。魏哲家強調，沒有來自美國壓力，也不是為了補助，是因為客戶需求非常大，不僅台積電在美國的擴展計畫不夠，沒辦法符合需求，台灣今年也要蓋11個生產線。

（中央社製圖）

台積電今天在高雄舉辦2奈米擴產典禮，並宣布將投資超過新台幣1.5兆元，在高雄晶圓22廠建置5期廠房，目前第1期廠房裝機，第2期廠房今天上梁後完成結構體工程，晶圓22廠與竹科晶圓20廠是台積電2奈米生產基地。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，台積電舉辦2奈米擴產典禮，主要是表達持續深耕台灣的決心，消除外界對於台積電產能外移的疑慮，台灣依然是台積電先進製程生產基地。

劉佩真表示，台積電的台灣生產基地具有高性價比優勢，即便未來海外生產比重勢必逐步拉升，不過，預期台積電中長期在台灣的產能比重仍將維持在80%水準。

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據市調機構集邦科技預估，2035年台積電在美國產能比重將約6%，台積電在台灣產能比重仍將維持或高於80%。

劉佩真說，美國晶圓廠成本高是台積電未來營運的挑戰；此外，上下游供應鏈的大聯盟遷徙問題、產業群聚效應低、人力機動支援與勞力費用等問題也都有待克服，否則將侵蝕目前高獲利的狀態。（編輯：張良知）1140331