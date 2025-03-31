台積電高雄擴產 經部：南科半導體製造聚落全球最大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北31日電）台積電今天舉辦2奈米擴產典禮，宣布將在高雄台南投資新台幣3.36兆元。經濟部表示，未來台積電在高雄還有第3、第4、第5期的晶圓廠，全期完工後，結合台積電南科其他的晶圓廠，成為全球最大的半導體製造服務聚落，經濟部也將持續協助產業在台投資和海外布局。

台積電今天在高雄盛大舉辦2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰率經濟部長郭智輝、行政院秘書長龔明鑫和國科會常務副主任委員蘇振綱等人出席。台積電宣布高雄晶圓22廠將投資1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，合計將投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。

經濟部今天晚間在臉書發文表示，為滿足產業在台投資需求，持續強化國內各項基礎設施建設，讓企業在台重要投資可以順利推動。

經濟部表示，未來台積電在高雄還有第3、第4、第5期的晶圓廠落地生根，全期完工後，結合台積電在南部科學園區其他的晶圓廠，成為全球最大的半導體製造服務聚落。

經濟部也會持續協助產業全球布局，讓企業立足台灣，布局全球，行銷全世界，持續在國際上發光。

經濟部官員表示，有人擔心台積電會不會變成「美積電」，但從今天的活動來看，台積電不僅穩健深耕台灣，還持續擴大布局，帶動台灣產業鏈升級與經濟發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

官員表示，台積電高雄廠的擴產計畫相當振奮人心。這座晶圓22廠區總投資達1.5兆元，每年將為台灣創造3兆元產值。而2奈米技術相較於3奈米，不僅速度提升10至15%，功耗降低25至30%，更將廣泛應用於超級電腦、雲端與行動裝置。這項技術進展，預計在5年內驅動全球高達2.5兆美元的終端產品價值，進一步鞏固台灣在全球半導體市場的關鍵地位。

官員指出，台積電今天再次展現了全球領導者的決心，經濟部的責任就是要進一步強化台灣的投資環境，讓人才、技術與供應鏈持續壯大。政府、企業與社會也應攜手合作，確保台灣半導體產業的競爭優勢不斷提升，讓台積電不僅是「台灣的台積電」，更是全球科技創新的核心引擎。（編輯：楊凱翔）1140331