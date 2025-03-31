台積電高雄2奈米擴產 卓榮泰：布局全球根留台灣不變

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（中央社記者張建中高雄31日電）台積電今天在高雄舉辦2奈米擴產典禮，行政院長卓榮泰表示，台積電向國人展示了布局全球、根留台灣的計畫不變，政府期待、鼓勵與好選手、好產業合作向全世界發展，不過最重要的根基永遠留在台灣，永遠都是國家隊。

卓榮泰說，今天是非常喜氣的日子，早上特別在很少用的領帶中，挑了一條紅色的，跟今天的地毯顏色很相像。

卓榮泰表示，昨天傍晚跟總統賴清德開完會的時候，和總統報告，今天有一件喜氣的大事，總統特別要他對台積電所有員工表達祝賀，也謝謝為台灣的努力。

卓榮泰說，台積電是一家全世界級的超級大公司，一直帶領著人類在科技領域上持續地往上發展，最受人稱道的是其研發和先進製造的能力，更是非常高效率的管理能力。

卓榮泰表示，台積電經營的哲學就是跟合作者合作，不會跟合作者競爭，在全世界上受到很多人的尊敬。近幾年來台積電所有員工帶領著全世界，登上一座又一座先進科技的頂峰，當世人們在頂峰上欣賞學習創新跟應用的時候，台積電的研發團隊跟所有員工已經在朝向另一個高峰努力。

行政院於2023年7月14號核定台積電晶圓22廠所在地為楠梓科學園區，卓榮泰說，短短的時間內，最先進的2奈米製程就來到了這裡，在這裡量產，感謝所有參與員工們的努力與辛苦，高雄市政府更是扮演重要的角色。

卓榮泰表示，高雄市長陳其邁有一個特點，他看上了產業、土地，就會咬住不放，一直纏住不放，一定要達到成功為止。陳其邁另外咬住一個地方，叫做亞灣2.0，行政院也全力協助，未來在5G、人工智慧、物聯網的科技上面，會吸引更多海內外公司，希望把整個高雄甚至整個南部，加上從屏東、高雄、台南、嘉義行程的大南方新矽谷，成為未來政府6大大產業治理計畫當中的一個。

卓榮泰指出，大南方新矽谷會帶動更多的科技產業來到這裡，延續S廊帶，未來大南方新矽谷就會跟桃竹苗大矽谷形成雙引擎，加速帶動台灣的科技產業，這些也都是台積電所在的重要地方。

卓榮泰說，南部科學園區能量已經快速成長，去年營收已經突破2.2兆元，是3大科學園區之首。為了因應這裡快速的發展，行政院核定特定的楠梓園區聯外交通的整體計畫，計劃投入156億元整建所有的聯外交通，有好的交通，產品更能夠往國外往世界去發展，好的人才也更能夠進到園區裡面來。

卓榮泰表示，政府會持續與國內廠商合作，謝謝台積電向國人展示布局全球、根留台灣的計畫不變，繼續在台灣增建、擴建各種高科技領域的生產線的計畫也不變，讓台灣成為世界經濟製造最重要基地的雄心壯志也不變，謝謝台積電對台灣做這麼大承諾。

卓榮泰說，日前與經濟部長郭智輝在立法院接受質詢時，郭智輝保證台積電2奈米明年絕對不可能在國外生產，永遠會把最先進的技術留在台灣，研發也會在台灣，保證明年在台灣會增加生產。

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卓榮泰表示，台灣有好的選手、有好的產業，政府期待、鼓勵與合作向全世界發展，永遠將最重要根基留在台灣；好的球員與世界分享，就像台積電可以到美國打大聯盟，回來就是國家隊，永遠都是國家隊。

卓榮泰說，台積電對世界的貢獻就是中華民國台灣對全球的貢獻，一起立足台灣、布局全球、行銷全世界。希望台積電為台灣蓄積國家實力世界級公司，TSMC是台灣支持人類合作的象徵跟精神，一起努力，台積越強國家就越強，台灣越強台積就越強，強強連手，走向全世界。（編輯：張良知）1140331