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台積電台南高雄投資3.36兆 打造半導體製造服務聚落

2025/3/31 16:50（3/31 17:49 更新）
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台積電31日在南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行2奈米擴產典禮，圖為第一期（P1）廠房外牆已掛上台積公司Logo。中央社記者董俊志攝 114年3月31日
台積電31日在南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行2奈米擴產典禮，圖為第一期（P1）廠房外牆已掛上台積公司Logo。中央社記者董俊志攝 114年3月31日
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（中央社記者張建中高雄31日電）台積電今天在高雄舉辦2奈米擴產典禮，宣布高雄晶圓22廠將投資新台幣1.5兆元，加計南科晶圓18廠投資1.86兆元，台積電合計將投資3.36兆元，在南台灣打造全球最大的半導體製造服務聚落。

南科晶圓18廠是台積電5奈米和3奈米的生產重鎮，總投資金額達1.86兆元。據台積電財報指出，2024年5奈米和3奈米製程已貢獻台積電過半營收，是台積電的營運重心。

高雄晶圓22廠自2022年啟動工程，規劃5期廠房，2024年3月第一期廠房進機，今天進行第2期上梁，完成結構體工程，第3期廠房也展開結構體工程，第4期及第5期廠房3月通過環評審查。

台積電高雄晶圓22廠全期總投資將達1.5兆元，用地約79公頃，第一期至第5期潔淨室總面積達28萬平方公尺，超過46座標準型足球場面積，將與竹科晶圓20廠同為台積電2奈米生產基地。

晶圓20廠將於今年下半年先投入2奈米量產，晶圓22廠接續量產。由於2奈米生產週期長達近半年，蘋果（Apple）搭載台積電2奈米製程技術代工生產處理器的新iPhone估計到2026年才可望問世，開始貢獻台積電業績。

當台積電決定對於美國增加投資1000億美元，外界憂心恐排擠台積電在台灣投資及弱化台灣半導體產業優勢，台積電以實際行動，展現深耕台灣的決心，期化解外界疑慮。

（中央社製圖）
（中央社製圖）

行政院長卓榮泰率經濟部長郭智輝、行政院秘書長龔明鑫和國家科學、技術委員會常務副主任委員蘇振綱出席，台積電高雄2奈米擴產典禮，感謝台積電布局全球、根留台灣的計畫不變。

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高雄市長陳其邁也到場致詞，表達了3個感謝，感謝總統賴清德，感謝各家廠商中油、南科與經濟部的幫忙，不斷協調工作與建廠事宜，也感謝現在是高雄市政顧問、前經濟部長王美花的指導，讓高雄從鐵鏽之都變科技城市。

台積電估計高雄晶圓22廠全期將創造逾2萬個營建工作機會，以及超過7000個直接的高科技工作機會，對於無塵室和機電工程業者是龐大商機，包括互助營造、達欣工程、中鋼構、東和鋼鐵、長榮鋼鐵、漢唐、帆宣等約200名台積電合作夥伴出席表達高度重視。（編輯：蘇志宗）1140331

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