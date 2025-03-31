台積電1天市值蒸發逾1兆 3月市值大減3.37兆元

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天崩跌906.99點，創歷史單日第4大跌點，晶圓代工龍頭台積電領跌，尾盤爆出1.29萬張大量，終場下跌42元，收910元，是2024年9月11日來新低，跌幅4.41%。台積電今天市值蒸發近新台幣1.09兆元，跌破24兆元至23.6兆元。

從市值來看，根據統計，台積電今天市值蒸發近新台幣1.09兆元至23.6兆元；3月單月，台積電大跌130元，單月市值蒸發3.37兆元。

美國總統川普今天表示對等關稅鎖定對象包含所有國家，消息衝擊亞洲股市全面重挫，台股也無法倖免，崩跌906點，跌破21000點，收在20695.9點。

其中權王台積電領跌，終場下跌42元，不僅收今天最低點910元，也是2024年9月11日來新低，自今年1月7日盤中高點1160元以來，台積電股價跌幅達21.5%。

根據統計，台積電今天成交值達536.12億元，為個股第1，占今天台股成交值4178.56億元比重約12.8%。台積電占台股權值比重達35.4%，今天下跌42元，牽動台股指數達338點。

台積電今天大跌，散戶持續搶進零股交易，根據統計，台積電今天盤中零股交易金額近67.72億元，排名各股票第1，盤後零股交易金額達1.96億元，也排名第1。台積電3月以來盤中零股交易金額高居台股之冠，累積金額超過670億元。

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台積電3月宣布對美國至少增加投資1000億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心，市場憂心台積電未來毛利率及獲利表現恐受影響。

台積電今天在高雄舉辦2奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，高雄晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元，回應市場強勁需求，台積電在高雄還有第3、第4、第5期的晶圓廠，都會在高雄落地生根。（編輯：張均懋）1140331