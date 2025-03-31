川普：對等關稅鎖定對象包含所有國家
2025/3/31 09:17（3/31 09:28 更新）
（中央社空軍一號機上31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他預計這個星期宣布的對等關稅將包含所有國家，而非僅限於較小一組10到15個國家。
路透社報導，川普承諾將於4月2日他所謂的「解放日」宣布大規模關稅計畫。他已經對鋼鐵鋁材和汽車徵收關稅，並全面調高自中國輸美商品的關稅。
他在總統專機空軍一號（Air Force One）機上向媒體表示：「將從所有國家開始。」他說：「基本上是所有我們談及的國家。」
川普表示，他將對向美國出口商品收取費用的國家，祭出一套與這些國家關稅相符的對等關稅。
透過 Google News追蹤中央社
川普2月期間簽署備忘錄，指示美國貿易官員按國逐一檢視，量身制定一套反制清單。
而在上週，他表示可能會縮減對等關稅計畫，某些情況下，祭出的關稅稅率可能會低於對方對美收取的關稅。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140331
延伸閱讀台股早盤重挫逾600點失守21000關卡 台積電跌35元川普上任兩個月 各項關稅概況一覽汽車關稅恐導致車價上漲 川普：我完全不在乎川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏川普揮汽車關稅大刀 台灣車用零配件出口影響一次看
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。