川普：對等關稅鎖定對象包含所有國家

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（中央社空軍一號機上31日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他預計這個星期宣布的對等關稅將包含所有國家，而非僅限於較小一組10到15個國家。

路透社報導，川普承諾將於4月2日他所謂的「解放日」宣布大規模關稅計畫。他已經對鋼鐵鋁材和汽車徵收關稅，並全面調高自中國輸美商品的關稅。

他在總統專機空軍一號（Air Force One）機上向媒體表示：「將從所有國家開始。」他說：「基本上是所有我們談及的國家。」

川普表示，他將對向美國出口商品收取費用的國家，祭出一套與這些國家關稅相符的對等關稅。

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川普2月期間簽署備忘錄，指示美國貿易官員按國逐一檢視，量身制定一套反制清單。

而在上週，他表示可能會縮減對等關稅計畫，某些情況下，祭出的關稅稅率可能會低於對方對美收取的關稅。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140331