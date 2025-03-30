汽車關稅恐導致車價上漲 川普：我完全不在乎

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統川普今天宣稱，他「完全不在乎」汽車製造商是否會因為他實施的進口關稅而提高價格，因為美國消費者會開始購買在地製造的汽車。

法新社報導，有報導指出，川普威脅汽車業高層，如果漲價，將會報復。川普今天告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News）主持人維爾克（Kristen Welker），提高價格只會對在美國的製造商有幫助。

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「我完全不在乎，我希望他們提高價格，因為如果他們這樣做，人們就會購買美國製造的汽車。我們有很多。」

川普26日宣布對美國境外製造的汽車、輕型卡車加徵25%進口關稅，將於4月3日開徵。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140330