加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》緬甸7.7強震瓦城災情嚴重 曼谷興建中高樓崩塌3死81受困
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

2025/3/29 07:09（3/29 08:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電副總經理克里夫蘭（後左2）28日在華府智庫哈德遜研究所舉辦的座談表示，台積電持續和川普政府團隊就對等關稅進行溝通，希望創造雙贏局面。（圖取自x.com/cspan）
台積電副總經理克里夫蘭（後左2）28日在華府智庫哈德遜研究所舉辦的座談表示，台積電持續和川普政府團隊就對等關稅進行溝通，希望創造雙贏局面。（圖取自x.com/cspan）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）美國總統川普繼宣布課徵汽車關稅後，4月2日將祭出「對等關稅」。台積電副總經理克里夫蘭今天表示，持續和川普政府團隊就此進行溝通，希望創造雙贏局面；他認為，「對話將朝正面方向發展」。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦「在川普執政下，打造永續且成功的半導體生態系」座談，由前立委、現為哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，台積電、聯發科等台灣企業、荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）及日商東京威力科創（Tokyo Electron）都派員與會討論。

川普（Donald Trump）上任以來狂揮關稅大刀，希望促使製造業回流美國，繼汽車關稅後，4月2日還將宣布針對各國課徵對等關稅。被問及這些關稅措施恐對半導體產業造成的影響，克里夫蘭（Peter Cleveland）表示，台積電已向白宮、商務部提過這個議題，「我們希望創造雙贏局面」。

克里夫蘭說，針對台灣龐大半導體生產及生態系、對美出口等議題，持續進行密切對話，「他們有在聽」。他認為，「對話將朝正面方向發展」，但目前還不清楚4月2日的情況。

全球最大晶圓代工廠台積電日前宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾司摩爾主管政府事務的霍格森（Jonathan Hoganson）則說，希望能以最終要重建美國產業生態系的視角來看關稅這件事，「是否有助實現這個（目標）？或是把我們往錯的方向推？」他也說，與美政府持續溝通中。

聯發科副總經理威爾森（Patrick Wilson）回應表示，聯發科供應晶片給許多美國客戶，公司在意的是客戶需求，「我們希望有正確的關稅或監管環境，讓我們的客戶有望取得事業成功」。（編輯：張芷瑄）1140329

#川普
#川普
#台積電
#荷蘭
#聯發科
#哈德遜
#許毓仁
#對等關稅
川普
川普削減研究經費 調查：75%科學家考慮離開美國川普車輛關稅衝擊發酵 亞股多收黑
哈德遜
非罕見卻成巨大威脅 盤點鳥擊導致墜機著名事件
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電跌破千元散戶搶 3月盤中零股交易近600億元
59
更多編輯台推薦新聞：