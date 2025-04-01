台股早盤漲逾300點拚站穩21000關卡 台積電漲19元
2025/4/1 09:15（4/1 09:38 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股回神，台股今天開盤勁揚，早盤最高21010.89點，大漲314.99點，力拚站穩21000點，台積電早盤最高929元，上漲19元，漲幅2.09%。
日本媒體3月31日報導，美國晶片製造商格羅方德（GlobalFoundries）正探尋跟台灣第2大半導體製造商聯電合併的可能性，消息激勵聯電今天早盤股價大漲逾7%，主要電子權值股鴻海、聯發科、日月光投控勁揚。
證券法人分析，台股集中市場3月31日單日融資大減157億元，累積近3個交易日融資減肥超過215億元，外資期貨淨空單同步大減，有助籌碼沉澱，觀察台積電和代表中小型股的櫃買指數（OTC）反彈訊號。（編輯：張均懋）1140401
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