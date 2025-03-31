台股挫906點第4大跌點 投顧：清明連假前賣壓仍重

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（中央社記者潘智義台北31日電）美國將在4月2日實施對等關稅，美股重挫，台股今天收盤大跌906.99點創史上第4大收盤跌點，跌破2萬1000點，為2024年8月6日來新低。投顧業者表示，美國公布關稅及清明節連假前，台股觀望氣氛及賣壓仍重。

加權指數終場收在20695.9點，跌906.99點，跌幅4.2%，成交值新台幣4374.75億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，由於美國預計4月2日實施對等關稅，加上美國宣布之後，台股正好是清明連假，因此需要等到假日後，台股才能充分反映關稅及假期時的美股漲跌。

黃國偉指出，台股今天從早盤跌600多點，到盤中跌700、800多點，一路到收盤跌逾900點，推論應是融資斷頭賣壓出籠，屬於融資戶看維持率將不足，先認賠殺出，避免後續遭券商以更低價斷頭賣出。因此，今明兩天賣壓最重。

他認為，在美國宣布對等關稅實質內容前，台股只剩兩個交易日，投資人可能先觀望，參考假期間國際股市表現，待節後再一次反映。

他解釋，台股已在2萬多點位置，跌906.99點為單日前4大跌點，但跌幅4.2%卻不能排到前面；外資前3週已賣超1000多億元，該賣的股票也賣不多了，近兩週賣超幅度減少。不論美國4月2日不課對等關稅，少課或加重課稅，國際股市都將在清明假期領先反映，台股就是等節後再跟著國際股市表現`。

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證券分析師吳文彬接受電訪表示，台股在去年8月6日低點破底之後反彈，但卻一波反彈比一波低，現階段指數在20000多點，因已跌破年線，若是指數因美國實施對等關稅重挫，在4月2日美國宣布對等關稅實際內容後，也可能因利空出盡反彈，但指數逢高不宜追價。

另外，吳文彬認為，美國為避免因關稅問題造成停滯性通膨，聯準會（Fed）將可能因此降息，因此，4月初的美國經濟數據、聯準會動態以及最受矚目的關稅政策都將是觀察重點。（編輯：楊凱翔）1140331