股匯雙殺新台幣改寫逾9年新低 首季狂貶4.01角

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（中央社記者潘姿羽台北31日電）美國總統川普本週將實施對等關稅，利空壓境之下，美股率先大跌，亞股也一片慘綠，台股急殺906點，新台幣兌美元盤中跌逾1.2角，收盤收在33.182元，貶值8.5分，創逾9年新低，也改寫央行總裁楊金龍任內最低價，台北及元太外匯市場總成交金額為16.92億美元。

川普今年1月20日上任後，雷厲風行簽署多道行政命令，也揮出關稅大刀，其他國家接連反制，全球貿易風險持續升高，加劇金融市場波動。

川普預計4月2日祭出對等關稅，市場高度關注實際內容，投資人憂慮關稅衝擊以及通膨升溫，美股率先領跌，美國時間28日道瓊工業指數終場下跌715.80點，收在41583.90點，以科技股為主的那斯達克指數下跌481.04點，收在17322.99點。

受美股重挫影響，台股今天狂殺906.99點，終場收在20695.90點，創歷史第4大單日跌點。

外匯交易員指出，對等關稅利空當前，外界普遍認為台灣無法置身事外，股匯市自然受到波及，近期外資調節台股的策略明顯，熱錢持續流出，新台幣也只能跌跌不休。

新台幣兌美元今天以33.13元開出後，匯價旋即下挫，貶破33.2元價位，最低觸及33.224元、重貶1.27角，收盤收在33.182元，盤中與收盤同創逾9年最低價。

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新台幣今天同步收月線及季線，3月貶值3.62角或1.09%，月線連2黑；今年第1季因川普上任後，狂揮關稅大刀，不斷點名台灣，而後又有台積電加碼美國投資，引發投資人憂慮，股匯同步下挫，回顧整個第1季，新台幣狂貶4.01角，季線連2黑。

外匯交易員指出，川普即將公布對等關稅，到底程度、範圍如何，對台做法又是怎樣，攸關後續金融市場走勢，這期間又遇到清明連假，預估下週股匯市仍將劇烈震盪。（編輯：楊凱翔）1140331