台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天崩跌906.99點，創歷史單日第4大跌點，股價超過千元的高價股一片慘綠，降至「12千金」，健策、穎崴跌出千金股行列。

美國總統川普今天上午表示對等關稅鎖定對象包含所有國家，消息衝擊亞洲股市全面重挫，台股崩跌906.99點，收在20695.9點，成交值新台幣4178.56億元。三大法人合計賣超516.8億元，其中外資378.55億元。

股價超過千元的高價股一片綠油油，創意大跌9%勉力守住千元；散熱元件廠健策大跌7.92%、半導體測試介面廠穎崴重挫8%，同步失守千元。

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IC設計高價股慘跌，股王信驊大跌約7%，股后世芯-KY跌逾7.1%，祥碩重挫9.3%。伺服器滑軌大廠川湖也大跌9.5%；聯發科今天也難以倖免，終場挫跌5.1%，收1390元，回測半年線。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）3月年度GTC技術大會釋出GB300伺服器新品訊息，不過外媒日前引述分析師報導，美系雲端服務供應商（CSP）可能減少AI資料中心專案規模；特殊應用晶片業者也透露，第1季7奈米AI晶片出貨持續下滑。相關訊息引發市場擔憂AI伺服器需求減緩及AI半導體晶片相關供應鏈出貨前景。（編輯：張良知）1140331