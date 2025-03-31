加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震救援工作複雜 長年內戰、軍政府紀錄不良加劇苦難
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股崩跌906點 高價股慘綠降至12千金

2025/3/31 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）台股今天崩跌906.99點，創歷史單日第4大跌點，股價超過千元的高價股一片慘綠，降至「12千金」，健策、穎崴跌出千金股行列。

美國總統川普今天上午表示對等關稅鎖定對象包含所有國家，消息衝擊亞洲股市全面重挫，台股崩跌906.99點，收在20695.9點，成交值新台幣4178.56億元。三大法人合計賣超516.8億元，其中外資378.55億元。

股價超過千元的高價股一片綠油油，創意大跌9%勉力守住千元；散熱元件廠健策大跌7.92%、半導體測試介面廠穎崴重挫8%，同步失守千元。

google news透過 Google News追蹤中央社

IC設計高價股慘跌，股王信驊大跌約7%，股后世芯-KY跌逾7.1%，祥碩重挫9.3%。伺服器滑軌大廠川湖也大跌9.5%；聯發科今天也難以倖免，終場挫跌5.1%，收1390元，回測半年線。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）3月年度GTC技術大會釋出GB300伺服器新品訊息，不過外媒日前引述分析師報導，美系雲端服務供應商（CSP）可能減少AI資料中心專案規模；特殊應用晶片業者也透露，第1季7奈米AI晶片出貨持續下滑。相關訊息引發市場擔憂AI伺服器需求減緩及AI半導體晶片相關供應鏈出貨前景。（編輯：張良知）1140331

健策
健策去年每股大賺24.15元擬派息14.5元 雙創新高
穎崴
穎崴去年每股賺34.31元創新高 擬配息25元地緣政治台廠馬來西亞擴點 布局搶攻印度伊斯蘭市場
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股暴跌 法人：須提防關稅戰利空蔓延到基本面
23
更多編輯台推薦新聞：