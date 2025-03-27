林本堅：台積電有很多客戶但三星英特爾沒有 追不上

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（中央社記者張建中新竹27日電）台積電研發六騎士之一的清華大學半導體研究學院院長林本堅今天表示，台積電有很多客戶，是互助團體，三星沒有那麼多客戶，英特爾更沒有，別人永遠追不上台積電。

曾是台積電研究發展副總經理林本堅與鴻海集團半導體策略長、前台積電共同營運長蔣尚義，都名列台積電研發六騎士，今天更是一同出席施惠「半導體科技一點都不難：有趣實驗帶你認識生活中的半導體」新書發表會。

對於台積電與三星（Samsung）和英特爾（Intel）當前競爭態勢，林本堅分析，依各家公司實力，台積電有很多客戶，有好幾百家客戶，是個互助團體，客戶可以幫很多忙，也可以同時提出挑戰，但三星沒有那麼多客戶，英特爾更沒有，從這角度看，別人永遠追不上台積電。

此外，林本堅認為，台積電的產量多，能比別人做得快又好，但台積電不能太驕傲、鬆散，要不斷努力。

蔣尚義回顧台積電過去與聯電競爭情況時表示，台積電能夠贏，主要是聯電犯錯，聯電當時與IBM合作失敗，台積電則堅持自主研發。

蔣尚義說，他過去很努力希望能夠帶領台積電打敗英特爾，當時很遺憾未能達成目標，現在台積電能夠打敗英特爾，感到很意外，也很高興。

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蔣尚義表示，英特爾過去是半導體業領導廠商，願意冒險，不過，在10奈米遇到很多問題。三星（Samsung）也有些問題，台積電則是幾乎沒有犯什麼錯，一路穩健發展。

蔣尚義說，英特爾以前主要追求技術領先，不能斷供，台積電則是一直尋求怎麼省錢，因此當英特爾技術不再領先，也無法與台積電在價格上競爭，發現現在什麼都不是，英特爾以前是「King」，現在卻是「Nobody」，英特爾當前要務是追求技術領先，這比較有機會達成。（編輯：林淑媛）1140327