台積電出售無使用規劃設備予VSMC 價值逾21.62億
2025/5/13 20:00（5/13 20:21 更新）
（中央社記者張建中新竹13日電）台積電今天宣布，董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進的子公司VSMC，總價預估介於7100萬至7300萬美元（約新台幣21.62億至22.23億元），主要為活化資產。
台積電與世界先進今晚接連召開重大訊息說明記者會，台積電由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予VSMC的事項。
高孟華表示，這次出售的機器設備是已經沒有使用規劃的機台，主要是為活化資產。
台積電因將召開重大訊息說明記者會，台灣期貨交易所宣布，台積電期貨及小型台積電期貨自13日下午6時35分起，盤後交易時段暫停交易。
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世界先進財務長黃惠蘭宣布，子公司VSMC將向台積電購買一批供營業使用的設備，是130奈米至40奈米製程通用設備，可用於生產混合訊號、電源管理和類比產品，交易總金額介於7100萬至7300萬美元，實際交易金額以雙方合約為準。
黃惠蘭表示，VSMC投資計畫進行順利，時程沒有改變，預計於2027年量產，2029年月產能達到5.5萬片，估計將創造約1500個工作機會。（編輯：林淑媛）1140513
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