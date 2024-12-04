世界先進恩智浦新加坡合資廠VSMC動土 2027年量產

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（中央社記者張建中新竹4日電）世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡合資的VSMC，今天舉行12吋晶圓廠動土典禮，預計2027年量產，2029年達到月產能5.5萬片規模。

世界先進今天發布新聞稿，VSMC暨世界先進董事長方略表示，這座12吋廠將貢獻半導體產業，並為當地高科技產業注入動能。晶圓廠的設計融入現代科技和綠色製造理念，代表VSMC承諾將致力成為一個負責任的企業公民，在促進經濟發展的同時，也兼顧環境永續。

恩智浦總裁暨執行長席福（Kurt Sievers）說，恩智浦在新加坡擁有數十年的半導體製造營運經驗，新的VSMC晶圓廠將為恩智浦成長計畫確保一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地。

VSMC的首座12吋晶圓廠預計2027年量產，2029年月產能達到5.5萬片，估計將創造約1500個工作機會。在首座12吋廠量產後，世界先進及恩智浦將評估建造第2座晶圓廠。

世界先進指出，VSMC首座12吋廠將採整合自動搬運系統（AMHS）的全自動化生產模式，並結合人工智慧應用的全面品質管理，以實現快速、精準、高良率和高品質的製造，提供客戶具競爭力的服務。

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世界先進表示，VSMC將履行對永續發展的承諾，晶圓廠將依新加坡綠建築標章標準興建，並落實嚴謹的綠色製造措施。除採用高效節能的冷卻與照明系統、高比例回收製程用水，以及使用環保建材，辦公室空間亦將融入多項綠色設計理念，如引入充足的自然光等。

世界先進與恩智浦今年6月5日宣布在新加坡設立VSMC合資公司，以興建1座12吋晶圓廠，總投資金額約為78億美元。（編輯：林淑媛）1131204