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嘉義縣環保局慶端午 送好米感謝230資收個體戶

2025/5/19 14:57
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉縣環保局端午節前夕贈送在地優質好米，給230名列冊資源回收個體戶，傳遞節慶祝福，更感謝他們長期投入環保工作，並籲民眾也可將回收物交給他們，做環保兼照顧弱勢。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，縣內列冊資收個體戶共計230名，大部分為年長者或中、低收入等弱勢族群，常面臨工作、生活種種困境，且回收市場價格波動大，收入不穩定，因此在端午節前夕，贈送2包共5公斤的米給每名列冊資收個體戶。

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此外，環保局指出，環保署也提供資收個體戶保價回收補助每人每月補助上限為新台幣5000元、到府收運服務、媒合回收業收購、協助個體戶投保微型保險及個體戶貯存區清消5大照顧措施。

環保局表示，近日發現數輛來自縣內鄉鎮市垃圾車，清運到焚化爐垃圾中含有過量回收物資，呼籲民眾做好資源回收分類，回收物除交給清潔隊、村里或社區回收站外，也可交給需要幫助的資收個體業者，做環保同時也能照顧弱勢。（編輯：陳仁華）1140519

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