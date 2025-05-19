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美前總統拜登罹攝護腺癌 賀錦麗歐巴馬同祈福

2025/5/19 10:42
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國前總統拜登傳出罹患侵襲性攝護腺癌，昔日副手賀錦麗發聲鼓勵拜登是「鬥士」，前上司歐巴馬則相信拜登會以特有的決心來面對這項挑戰。

法新社報導，拜登（Joe Biden）政府時期擔任副總統的賀錦麗（Kamala Harris）今天在社群平台X發文表示，聽聞拜登罹癌的消息讓她和夫婿任德龍（Douglas Emhoff）「非常難過」，將會為拜登夫婦和他們的家人祈禱。

賀錦麗直指「喬（拜登）是個鬥士」，並說：「我知道他將以定義他這一生和他領導力的一貫力量、韌性和樂觀精神來面對這項挑戰。」她最後祝福拜登完全且迅速地康復。

除了賀錦麗，前總統的歐巴馬（Barack Obama）也為2009至2017年間擔任他副總統的拜登打氣。歐巴馬在X發文表示，「在尋找各種癌症突破性治療方法上，沒有人比喬（拜登）更盡力，我相信他將以他特有的決心和優雅面對這項挑戰，我們祈禱他早日康復。」

82歲的拜登今年1月以美史上最年長總統之姿卸任。他擔任總統期間，健康狀況和年齡就飽受外界質疑，包括民主黨選民。

他曾以簡單俐落的一句「讓我們拭目以待」回應質疑聲浪。

但去年7月，拜登在與川普的總統辯論中表現堪稱災難等級，他能力、認知力下滑的隱憂進而成為各方焦點。

拜登退出選戰後，取而代之的賀錦麗支持率曾一路飆升，但最終仍在總統大選中敗給川普。

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拜登罹癌的消息今天曝光後，華府有許多居民都很感嘆。居民布克（Ariale Booker）說她自己母親與祖母都死於癌症，因此聽聞拜登罹癌「令人心碎」。

「我認為這真的令人非常難過。」布克向法新社表示，拜登「最後這幾年，日子會很辛苦」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140519

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