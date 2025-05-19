拜登罹攝護腺癌 川普：難過盼早日康復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）美國前總統拜登已被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌，癌細胞已經轉移到骨骼。川普今天表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）聞訊後感到難過，盼拜登早日康復、治療順利。

美國前總統拜登辦公室今天指出，82歲的拜登已被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），正在評估治療選項。

美國總統川普今天下午在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文，為前第一夫人吉兒（Jill Biden）及拜登一家致上最溫暖誠摯的祝福。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也推文表示為拜登一家禱告，盼他們度過這段困難時期。

自從離開白宮以來，拜登幾乎淡出公眾視野，很少公開露面。

他今年4月在芝加哥舉行的會議上發表主題演講。約一個月後，他接受英國廣播公司（BBC）採訪，這是他離開白宮以來首次受訪，期間他坦承，退出2024年大選的決定「很艱難」。

透過 Google News 追蹤中央社

近幾個月來，拜登的健康狀況一直受到質疑。他這個月否認有關他在白宮最後一年出現認知能力下降的說法。不過，根據最近曝光的一段錄音檔，拜登說話時語帶遲疑，且難以記住關鍵事件和日期，再次引發外界對他在位期間心智能力的爭論。

拜登的大兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌過世。（編輯：李佩珊）1140519