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美新書爆拜登任內健康退化 幕僚曾討論讓他坐輪椅

2025/5/15 16:40（5/15 17:02 更新）
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美國總統拜登在去年總統大選辯論會表現不佳，掀起換將聲浪。（路透社）
美國總統拜登在去年總統大選辯論會表現不佳，掀起換將聲浪。（路透社）
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，根據即將問世的1本新書，美國白宮內部圈子在前總統拜登去年競選連任期間蓄意掩蓋他「身體狀況退化」的情況，拜登的幕僚對此做出反擊。

根據「原罪」（Original Sin，暫譯）一書，據說拜登在2024年總統大選競選期間身體狀況嚴重退化，情況糟糕到幕僚曾討論要讓他坐輪椅行動。

拜登現年82歲。他的發言人表示，「老化的證據並不等於心智失能的證據」，並稱這位民主黨人一直是「非常稱職的總統」。

由美國有線電視新聞網（CNN）主播塔柏爾（Jake Tapper）和Axios新聞網記者湯普森（Alex Thompson）共同撰寫的這本書，預定5月20日發表。

拜登在與共和黨籍對手川普的辯論會中表現不盡理想，甚至被評為「災難一場」後，於去年7月倉促宣布退選。

黨內人士責怪他太晚退選，導致頂替上陣的時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）只剩下短短107天可以備戰。這場選戰最後由川普勝出。

「原罪」出版前，拜登上週將告別白宮後的首次專訪交給BBC。當時拜登表示，他不認為自己若更早退出選戰，「會有什麼差別」。

「原罪」作者訪問了逾200人，內容大致援引匿名消息人士說法，其中1名少數被指名道姓的受訪者是賀錦麗的高階幕僚普洛夫（David Plouffe）。

書中引述普洛夫的說法稱：「整個民主黨都被拜登害慘了。」

作者寫道：「拜登的身體狀況明顯退化，從他步履蹣跚最能看得出來。而且情況已經嚴重到內部人士在討論讓總統坐輪椅，但選前他們不能這樣做。」

書中還提到，鑑於拜登的高齡，他的醫師歐康納（Kevin O'Connor）私下也表示，要是他再重摔一跤，可能就會需要輪椅代步，而且恐怕很難康復。

「原罪」作者指出，由於拜登的身體狀況大幅衰退，幕僚曾試圖讓他不要走太多路、上樓梯時使用扶手，並更常穿運動鞋。

拜登的1名匿名幕僚告訴Axios：「是的，隨著年紀增長，他的身體狀況出現變化，但老化的證據並非心智失能的證據。」

書中還說，去年6月拜登出席加州1場眾星雲集的競選募款活動，但他竟不認得主持人、好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney）。

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此事過後不久，喬治克隆尼投書「紐約時報」（New York Times），呼籲拜登退選；喬治克隆尼也是首批公開撤回支持的主要金主之一。

這本書也聲稱，拜登記不得資深幕僚的名字，包括時任策略長唐尼倫（Mike Donilon）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）等人。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1140515

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