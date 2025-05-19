高雄鹽埕、苓雅區579戶停電 漏夜搶修後全復電

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄鹽埕區、苓雅區分別於昨天晚上與今天清晨發生停電，共造成579戶停電；台電表示，事故原因是低壓電纜及高壓電纜故障，經緊急漏夜搶修，目前已全數復電。

台灣電力公司高雄區營業處今天說明指出，18日晚間11時34分接獲消防局通報，位於鹽埕區手孔出現持續爆響聲，台電高雄區處緊急派員至現場搶修。

經查，事故原因為用戶引接電纜線路故障，造成建國四路、北斗街、新興街一帶總計停電139戶，並於凌晨1時26分復電138戶，再於2時24分全數送電。

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另外，今天清晨4時52分於苓雅區青年一路、林南街、光華一路一帶，因高壓電纜故障造成440戶停電，台電高雄區處隨即派人至現場搶修，並於清晨6時8分全數完成復電。

台電高雄區處表示，鹽埕區、苓雅區2起事故原因分別為低壓電纜及高壓電纜故障，獲報後即緊急漏夜派人搶修，盡可能降低對用戶帶來的不便。（編輯：陳仁華）1140519