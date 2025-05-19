輝達海外總部落腳北士科 蔣萬安：會給予一切支持

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（中央社記者張建中、吳家豪台北19日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在COMPUTEX主題演講中正式宣布，輝達海外總部將可望落腳台北北投士林。台北市長蔣萬安受訪表示，竭誠歡迎，並且一定會給予一切必要行政上面支持。

輝達海外總部選址備受矚目，有許多縣市長極力爭取。黃仁勳今天宣布總部名字將取名為NVIDIA Constellation，意即NVIDIA星座，他說也可說是「星群」；輝達台灣工程師團隊已超過現有辦公室可以容納，要打造「星群」，位在北投士林。

蔣萬安今天應邀參加黃仁勳演講，他在會後受訪說，黃仁勳在演講中提到輝達未來海外總部會選擇在台北，竭誠歡迎，並且一定會給予一切必要行政上面支持。

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蔣萬安表示，相信所有台北市民及市府團隊非常期待未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣及台北市新的契機，讓台北成為AI全球的動力（Powerhouse）。

蔣萬安說，黃仁勳是AI代表領導人物，他會中宣布AI新產品及布局，對於台北市而言，不管產業發展或是運用AI治理都有深刻見解。（編輯：張良知）1140519