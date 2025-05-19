拜登罹攝護腺癌 醫：有家族史逾45歲要每年篩檢

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（中央社記者曾以寧台北19日電）前美國總統拜登（Joe Biden）罹侵襲性攝護腺癌，醫師今天說，攝護腺癌發生率隨年齡上升，早期症狀不明顯，而遺傳為重要風險，如果有家族史，建議45歲以上就要每年篩檢。

拜登辦公室證實，82歲的拜登被診斷出罹患侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer），正在評估治療選項。

台灣泌尿腫瘤醫學會理事長、醫師王弘仁接受媒體訪問表示，年紀越大，攝護腺癌盛行率增加越明顯，也要注意家族史，且近期研究發現，過去認為與乳癌有關的遺傳基因BRCA也與攝護腺癌有關，家族如果有攝護腺癌、乳癌病史都要注意。

據癌症登記報告，2022年攝護腺癌為10大癌症發生率第5名，是男性10大癌症第3名，2023年是癌症死因第5名。

王弘仁說，攝護腺癌症狀與良性攝護腺肥大非常相近，須進一步檢驗攝護腺特定抗原（PSA）才能確定，建議只要有排尿方面症狀就要就醫。

他說，過去台灣沒PSA篩檢政策，早期發現率較低，約30%是第4期才發現，這階段患者5年存活率僅約50%，但近年隨民眾更關心健康，有較早就醫趨勢。美國曾有PSA篩檢政策，早期發現率較台灣高許多，但近年部分州取消，第4期才發現比例上升到約15%。

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至於攝護腺癌是否一定與攝護腺肥大有關，新光醫院泌尿科主治醫師李秉叡表示，從學理分析，攝護腺如果反覆發炎，確實可能增加癌化機率，但目前仍缺乏相關研究支持，但攝護腺癌早期症狀不明顯，提醒民眾切勿輕忽；不少人是發生直腸轉移、出現大便出血、骨轉移發生疼痛或轉移到膀胱，發生血尿才就醫。

李秉叡說，遺傳是攝護腺癌已知重要風險因子，只要有家族病史，建議45歲起每年PSA檢驗；一般男性建議50歲起每年檢查。（編輯：李明宗）1140519