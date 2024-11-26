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下背痛小心是攝護腺癌 醫：盡早診斷可避免影響擴大

2024/11/26 19:31
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（中央社記者曾以寧台北26日電）攝護腺癌初期並不明顯，頻尿等症狀常被誤以為是正常老化，更有約3成患者骨轉移下背痛才就醫。醫師提醒，50歲以上男性應定期檢測，盡早診斷可望避免影響附近器官功能。

每年11月為國際男性健康倡導月，台灣泌尿科醫學會、台灣泌尿腫瘤醫學會、亞洲泌尿科醫學會、中華民國泌尿腫瘤關懷協會等今天共同召開記者會，呼籲關注男性攝護腺健康警訊、早期篩檢與積極治療。

61歲的鄭先生現身記者會分享，過去參加公司健檢，只知道有三高，未注意其他異常。5年前有次感冒到診所就醫，正好看到在推成人健檢，沒想到竟檢出尿中潛血，轉診到大醫院治療，進一步檢測發現癌指數高達40，遠高於正常人的4以下，後續確診攝護腺癌3B期。

三軍總醫院泌尿外科醫師高建璋指出，攝護腺癌初期並不明顯，且經常被誤以為是正常老化現象，可稱為「隱形殺手」。臨床上來就醫的患者多是因為夜尿、頻尿或攝護腺肥大求醫；且因為攝護腺癌容易發生骨轉移，有約1/3是下背痛到復健科或骨科就醫，才轉診到泌尿科治療，但此時5年存活率僅約20%。

中華民國泌尿腫瘤關懷協會理事長歐宴泉說，國內男性的攝護腺癌，雖然死亡率僅15%到20%看似不高，但罹患人數卻自民國101年的4735人增加到110年的7481人，10年間增幅達58%，罹患年齡也有下降趨勢，且受民眾觀念影響，發現時常已是晚期。

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不少民眾擔心，被檢查出攝護腺癌，手術是否會影響排尿或性功能。亞洲泌尿科醫學會理事長馮思中說明，其實若已經沒有要再生小孩，攝護腺就不會再影響其他功能，但因其所在位置離尿道、性神經和腸道都很近，若拖到癌症範圍擴大，要動手術就會擔心，後續可能造成漏尿等問題。

馮思中表示，若早期發現，可以不一定要手術，有些甚至只需積極追蹤；就算真的有病變，手術範圍小、下手不用這麼重，也比較不會造成其他困擾。因此50歲以上男性每年至少應檢測1次攝護腺特定抗原（PSA），若有家族史的男性更應提前篩檢。（編輯：張雅淨）1131126

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