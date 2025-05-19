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林振瑋高A先發3局6K無關勝敗 飆速161公里

2025/5/19 12:01
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅美聖路易紅雀隊23歲投手林振瑋今天在高階1A先發出賽飆速，總計3局投出6次三振、無失分，最快球速約161公里，球隊終場以7比1擊敗明尼蘇達雙城，林振瑋無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，紅雀與雙城交手，紅雀派出台灣「火球男」林振瑋先發，林振瑋開賽連抓7個出局數，直到3局下1人出局後投出四壞保送才讓對手站上壘包，接著投出三振，讓對手敲出左外野方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

林振瑋總計用47球投3局，投球局數逐漸拉長，沒被敲出安打，投出6次三振、1次四壞保送，無失分，根據轉播顯示，單場最快球速為100英里（約161公里），賽後防禦率1.59。

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紅雀隊打線發揮，團隊敲出12支安打，1局上佩崔茲（Ian Petrutz）2分砲帶起得分攻勢，再靠著安打、保送、觸身球保送攻勢串聯單場攻下4分。

紅雀隊5局上再靠著左伯特（Brayden Jobert）陽春砲添分，9局上再起攻勢，單局3支安打再拿2分，順利搶下比賽勝利；雙城隊打線受制，僅在8局下攻下1分，追分不及吞敗。（編輯：管中維）1140519

林振瑋
沙子宸後援3局飆7K無失分 林振瑋高A先發吞敗火球男林振瑋1A先發2局4K無失分 飆速160公里
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