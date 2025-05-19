加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮女教師命案 法院裁准劉嫌羈押禁見
首頁 / 國際

菲律賓前4月觀光客台灣第8 中國較2024同期少3成

2025/5/19 11:49（5/19 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年前4個月，計有193萬3757人次的外國觀光客到菲律賓旅遊，台灣人排名第8。圖為菲律賓著名觀光景點山城碧瑤市的萬松宮（The Mansion）。中央社記者林行健碧瑤市攝 114年5月19日
今年前4個月，計有193萬3757人次的外國觀光客到菲律賓旅遊，台灣人排名第8。圖為菲律賓著名觀光景點山城碧瑤市的萬松宮（The Mansion）。中央社記者林行健碧瑤市攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉19日專電）菲律賓觀光部資料顯示，今年前4個月計有6萬7000多人次的台灣人到菲律賓旅遊，在抵境國際觀光客總人次排名第8。

根據資料，今年1月至4月期間，有6萬7448人次台灣觀光客到菲律賓，占國際觀光客總人次約3.20%，較去年同期的7萬5641人次減少大約1成。

這4個月當中，以1月的抵境台灣人為最多，達2萬3355人次；1月下旬適逢春節連假。

今年前4個月，菲律賓最大國際觀光客源是南韓，達46萬7594人次，占國際觀光客總人次22.22%，但和去年同期相比，下滑約1成8。

進入前5名的依序包括：美國38萬807人次，占18.09%；日本15萬5066人次，占7.37%；澳洲10萬6375人次，占5.05%；加拿大10萬1880人次，占4.84%。

過去在菲律賓國際觀光客源當中經常名列前茅的中國，今年前4個月僅有9萬3887人次，占4.46%，較去年同期下滑近3成4。

菲律賓觀光部並未說明原因，但菲律賓與中國之間的南海緊張局勢近年來持續升溫，且菲律賓政府也正全力掃蕩以中國籍員工居多的離岸博弈產業（POGO）。

今年前4個月，菲律賓抵境國際觀光客總計193萬3757人次，較去年同期下滑3.20%。

菲律賓觀光部正透過「菲律賓體驗」（Philippine Experience）、遊客休憩區（Tourist Rest Areas）、觀光產業冠軍挑戰（Tourism Champions Challenge）等計畫，發展菲律賓整體觀光潛力，而非集中在長灘島等知名景點。

此外，菲律賓觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）最近在泰國曼谷出席一場活動時，也提議推出東南亞國家協會單一簽證，以簡化域外觀光客在會員國之間的跨境旅遊，刺激整體觀光成長。

google news透過 Google News追蹤中央社

佛拉斯科以菲泰之間的「兩個國家、一個目的地」（Two Countries, One Destination）合作模式為例說：「競爭是好事，但合作會更好，因為如果東協國家可以攜手合作，這將使所有國家獲益。」

在「兩個國家、一個目的地」合作模式下，兩國觀光部門將合作推廣觀光，並鼓勵正在己國旅遊的國際觀光客，以對方國家作為下一個旅遊目的地。（編輯：唐聲揚）1140519

#日本
#南韓
#曼谷
#菲律賓
#東協
#泰國
#菲律賓觀光部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：