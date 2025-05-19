習近平指示「十五五」規劃：科學民主依法決策

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（中央社台北19日電）新華社今天報導，中國「十五五」規劃將於2026年開始實施，中共總書記習近平近日對「十五五」規劃編制工作作出指示，指要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識。

「十五五」是中國第15個五年經濟計劃，年期為2026至2030年。新華社報導，習近平近日對「十五五」規劃編制工作做指示，強調科學制定和接續實施五年規劃，是中共治國理政一條重要經驗，也是中國特色社會主義一個重要政治優勢。編制和實施「十五五」規劃，對於全面落實中共二十大戰略部署、推進中國式現代化意義重大。

習近平表示，要堅持科學決策、民主決策、依法決策，把頂層設計和問計於民統一起來，加強調研論證，廣泛凝聚共識，以多種方式聽取民眾和社會各界的意見建議，充分吸收幹部在實踐中產生的新經驗，注重目標任務和政策舉措的系統性、整體性、協同性，高質量完成規劃編制工作。

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報導表示，中國將於2026年開始實施「十五五」規劃，目前中共中央正組織起草「十五五」規劃建議，近期將通過多種形式徵求幹部群眾、專家學者等意見。

今年4月習近平在上海召集部分省區領導人舉行座談會時表示，謀劃「十五五」時期經濟社會發展時，要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響，通盤考慮內外部風險挑戰，堅定不移擴大高水平對外開放，多措並舉「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1140519