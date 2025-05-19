獲補助近20億元 台南4立體停車場115年底陸續開工

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）民進黨立委林俊憲今天安排立法院交通委員會與交通部長陳世凱前往台南，會勘東區東停28、文社1，以及永康區西灣、佳里區進學等4座立體停車場規劃進度，預計明年底陸續開工。

林俊憲表示，台南市近幾年發展快速，停車需求與日俱增，此次針對東區、永康、佳里等地停車需求，特別向中央新增提案爭取預算支持，獲中央補助新建4座立體停車場。

他說，其中東區東停28將獲中央補助新台幣10.7億元、東區文社1補助5.16億元、永康區西灣補助2.31億元、佳里進學補助1.41億元，合計近20億元，加上地方自籌款，總經費達45.31億元，目前停車場正陸續規劃、設計等前置作業，預計115年底起，就可陸續進入開工興建階段。

陳世凱表示，會全力支持這4座立體停車場興建計畫，事實上總統賴清德從擔任行政院長期間起，就十分支持地方停車場設置，接續會加速進行相關行政作業與發包執行，全力配合台南停車場興建。

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林俊憲指出，東區隨著鐵路地下化進行，火車站站前廣場與後站一帶將有不同風貌，東停28立體多目標停車場位在寸土寸金的成功大學附近黃金地段，難得有停車場用地可使用，未來甚至可支援前站的停車需求，改善周邊交通狀況。

他說，近幾年人口快速成長的永康區，以及主要街區缺乏新建停車場的佳里區，同樣能在中央與地方合作下，有效改善交通停車問題，除了感謝交通部對台南交通建設的協助，未來他也將持續爭取更多資源，完善大台南交通基礎建設，讓台南變得更好，成為更適合居住的城市。（編輯：李錫璋）1140519