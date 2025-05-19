2千萬裝甲車衝破台中毒窟鐵門 警逮2人偵結起訴

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）甘姓男子因製毒案遭通緝，逃亡期間仍找來黃男負責採購原料，2人在台中太平區一鐵皮廠房內提煉愷他命；警出動要價2000萬G2輪式裝甲車，衝破鐵門逮2人，全案偵結起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會，第二隊長陳昭谷說明案情，去年10月接獲情資，有毒品犯罪集團利用台中太平區一處鐵皮廠房，製造第三級毒品愷他命，即刻與台中市警察局太平分局等單位成立專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，此毒品犯罪集團成員利用位處竹林間鐵皮工廠為製毒場所，白天大門緊閉，入夜後才見人員出入，進出車輛均懸掛假車牌，刻意逃避警方追查。

掌握此集團成員犯罪模式後，專案小組趁著去年12月25日耶誕節毒品市場需求大，販毒集團準備大量出貨時，持搜索票執行搜索，查獲第三級毒品愷他命製毒工廠1座，愷他命成品、手機、製毒筆記、製毒原料、製毒工具、小貨車及偽變造車牌等證物。

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警方以要價新台幣2000萬「Lenco Bearcat G2輪式裝甲車」懸掛破門器材強勢突襲，衝破鐵門瞬間，特警衝入廠內，當時27歲甘男、34歲黃男正忙於製毒，突然一群人闖入工廠內，嚇到倉皇逃竄，2人準備從後門離開，卻已被重重包圍，當場遭警方逮捕。

據了解，此集團製作的愷他命曾以每公斤市價高達新台幣300萬至400萬流向北部市場，獲利驚人；全案調查完畢後，警方依毒品危害防制條例罪嫌，將2人移送台中地方檢察署偵辦，全案近日偵結並起訴2人。（編輯：陳仁華）1140519