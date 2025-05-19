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美中下階段貿易談判 中國統計局：國際環境依然難料

2025/5/19 11:43（5/19 12:16 更新）
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中國國家統計局發言人付凌暉。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者呂佳蓉北京19日電）中國國家統計局新聞發言人付凌暉今天形容美中經貿高層會談的下階段狀況時表示，國際環境依然複雜嚴峻，不穩定、不確定、難預料因素比較多，國內週期性、結構性矛盾交織。

中國國務院新聞辦今天舉行2025年4月份國民經濟運行情況記者會，媒體詢問美中關稅戰會談，目前達成的協議對照當前的關稅水準，對出口、就業與國內價格的預期如何，付凌暉作出上述表示。

4月2日美國總統川普宣布對中加徵34%對等關稅，之後中國進行反制，美中陷入互掐脖子的關稅大戰。5月中旬，雙方在瑞士日內瓦進行經貿高層會談，會後發布聯合聲明，大幅降低彼此加徵的關稅。

在今天的國務院新聞辦舉行的4月份經濟數據記者會，外界關注關稅戰對於中國經濟的影響，以及如何預期之後的狀況。

付凌暉仍表示，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，「各項宏觀政策協同發力，各方面聚力攻堅、積極應變，創新動能繼續成長，經濟持續回升具有較多有利條件」。

然而，4月份的數據顯示，4月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，為連續第3個月下滑；3月生產者物價指數（PPI）年減2.7%，創6個月以來最大跌幅。

在失業率方面，1到4月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。4月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。

付凌暉形容，4月份是外部衝擊影響加大、內部困難挑戰疊加的複雜局面，但是「國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢」。

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另外，在外貿出口方面，付凌暉表示，儘管國際環境急劇變化，外部衝擊影響加大，但中國加大外貿多元化發展，積極開拓與「一帶一路」沿線國家貿易，推動外貿保持平穩增長，彰顯出強大韌性。

根據中國海關9日公布的數據顯示，4月份，按美元計，中國貨物貿易進出口總值5352億美元，增長4.6%。其中，出口年增8.1%，進口年減0.2%。（編輯：陳鎧妤）1140519

#中國國務院
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付凌暉
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