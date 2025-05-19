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昆凌爺爺更喜歡高雄 陳其邁：希望邀他來走走

2025/5/19 12:09
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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高齡90歲「昆凌爺爺」昆利文來台參加世壯運，並說自己比起台北，更喜歡高雄；對此，高雄市長陳其邁今天說，感謝昆利文肯定，盼能再次邀請昆利文到高雄走走。

藝人昆凌的爺爺昆利文（Laurence Quinlivan）來台參加2025雙北世壯運，昨天賽後接受媒體聯訪時說，將利用比賽之餘，把握與家人相聚時光，並打趣表示已來台灣超過30次，「不過比起台北，我更喜歡高雄」。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，感謝昆利文對高雄肯定；因為昆凌過去在國小、國中曾在高雄念書，所以昆利文應有非常多機會到高雄，知道高雄有濃厚人情味及好山好水。

陳其邁說，希望能再次邀請昆利文到高雄走走，看看高雄這幾年變化，也謝謝他免費幫高雄宣傳。

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高市府觀光局長高閔琳也受訪表示，去年觀光局曾與昆利文有互動，他透露非常喜歡高雄，很有熱情想幫高雄推廣觀光，當時還送他黃色小鴨小提燈；等他賽事完成，希望邀請他到高雄走走。

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），被問到是否希望邀請黃仁勳到高雄看看；陳其邁說，尊重黃仁勳行程安排，高雄會與NVIDIA持續深化未來在智慧城市及智慧醫療等領域合作。（編輯：陳仁華）1140519

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