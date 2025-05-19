中國施壓布拉格書展碰壁我國旗照常展示 捷克媒體報導讀者打氣

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（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）布拉格國際書展18日落幕，懸掛在麋鹿出版社的中華民國國旗過去4天並未因中國施壓主辦方而撤下。中國施壓爭議登上捷克主流媒體，報導指有疑似中國大使館人員不斷到麋鹿攤位拍攝國旗，記者上前採訪，對方僅表示「什麼都不想說」。

為期4天的布拉格國際書展18日落幕，麋鹿出版社自開展以來懸掛的中華民國國旗，在這4天當中並未因中國施壓書展而被撤下。

書展結束後，麋鹿多媒體總編輯江子瑄告訴中央社記者，「這幾天很多人給我們鼓勵，有捷克讀者買甜甜圈給我們加油打氣，還有台灣人特別來支持，網路上也不斷收到讀者的關心，讓我們非常感謝和感動。」

中國施壓布拉格國際書展也登上捷克主流媒體版面。捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）寫道，捷克麋鹿出版社創辦人湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Rízek）分享放國旗的原因：「我們原本不打算展示國旗，但當他們暗示台灣不存在時，我們決定改變攤位的設計。」

瑞杰可告訴捷克廣播電台，「有一名女士走過來，大概是中國大使館的工作人員，戲劇性地在20分鐘內至少拍了我們和我們掛著的國旗4次以上。當我同事問她是否想買書時，她強調自己不買書，也不是在拍書。」

捷克廣播電台記者隨即採訪這名女士。面對記者提問，這名女士說她捷克文不好，不願回應，並用中文補充說她什麼都不想說。

捷克廣播電台也採訪布拉格國際書展總監奧爾（Radovan Auer）。奧爾說：「我從瑞杰可那裡得知，中國人不斷來拍照。他倒是很大方地處理，比如主動提供用中文出版的書籍給他們。」

奧爾強調，書展致力於言論開放，「在俄羅斯入侵烏克蘭後，我們是首批禁止與俄羅斯國家有關機構參展的書展之一。俄羅斯是恐怖主義國家，這方面我們立場明確；但其他方面我們極力保持開放。」

報導指出，這次的抗議來自中國參展商的代表機構，書展開始前，他們就要求主辦單位從網站中移除「台灣文化部」與「駐捷克台北經濟文化辦事處」的標誌，因它們被列為合作夥伴。他們還要求主辦方撤下麋鹿攤位上的國旗，但主辦方未予回應。

奧爾說：「當他們發現瑞杰可在這裡展出作品時，這對他們來說是一個警示訊號。」

針對中國的種種「抗議」，奧爾指出，這類行為是「中國特色」，因為類似挑釁舉動一向來自中國，過去主辦單位會直接收到中國駐布拉格大使館的要求。

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奧爾也說，這並不是「中國」和「台灣」參展商之間的衝突，而是「中國參展商」與「布拉格國際書展」之間的對立。麋鹿出版社已是第4年參加書展，中國出版社則是中斷一段時間後回歸。

奧爾表示，「中國以前長期參展，但當我們邀請中國異議人士來書展，他們就不來了。今年他們當中有些回來了，不過提出要我們『不要在目錄中提及台灣』的要求。我們拒絕了他們所有要求。」（編輯：唐聲揚）1140519

長期推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參加布拉格國際書展。（麋鹿出版社提供）中央社記者劉郁葶布拉格傳真 114年5月19日