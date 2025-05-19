穆迪調降美債評等 法人：落後指標影響有限

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）穆迪16日將美國主權信用評級從3A等級下調至Aa1，造成今天美債ETF賣壓沈重，熱門的元大美債20年、國泰20年美債今天股價跌幅都超過1.3%。

對此，國泰投信今天指出，早在2011年8月標準普爾即將美債評級從AAA降至AA+、惠譽則於2023年8月作出相同調整，推測穆迪本次調降美債信評應該是順勢而為，屬於落後訊息，因為在此之前，國際3大信評機構中，只剩下穆迪還是維持美債3A信評。

國泰投信進一步分析，這次美債降評，研判來自3大原因，包括美國財政赤字擴大，多年來美國每年財政赤字平均接近2兆美元，占GDP比重超過6%，若無重大財政改革，預計2035年將攀升至近9%。

其次，美國債務水準上升，2024年美國聯邦債務占GDP比重約98%，預估2035年會上升到134%。

第3，利息負擔增加，美國政府的利息支出占財政收入比例預計將從2024年的18%增加到2035年的30%。

面對這次信評調整，國泰投信認為，無論是AAA信評或是AA+信評，皆為信評高、違約風險低的等級。參考前兩次美債遭降評經驗，2011年8月標準普爾降評後，避險情緒推升美債需求，殖利率明顯下降；2023年8月惠譽降評時，殖利率也僅微幅上升。

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中信投信基金經理人張瓈尹也認為，美債信評遭調降，可能影響主權信用評級風險溢酬增加，美債期間溢酬上升，但這影響性極為短暫，在全球固定收益市場美國約占40%，美債仍是最具流動性，無論廣度和深度更勝其他主權債。

中信投信觀察，今年以來債券ETF頻遭投資人拋售，但近兩週反而看到投資人陸續回補長天期美債ETF，上週受益人數週增1.1萬人，連兩週增加。（編輯：黃國倫）1140519