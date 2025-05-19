穆迪調降美債評等 債市交易今成全球焦點

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（中央社記者廖漢原紐約18日專電）國際信用評等機構穆迪（Moody's）16日調降美債評等，導致殖利率升高，美國財政部長今天在媒體回應穆迪是「落後指標」，全球高度關注美債是否會再度上演上月的拋售危機。

穆迪16日因美國36兆美元債務與國債殖利率上升引發新債利息提高，川普（Donald Trump）政府減稅與預算赤字達2兆美元等因素，將美國政府公債信評等級由最高的Aaa調降至Aa1。

穆迪少見的調降美債評等，導致16日長短期美債殖利率再度飆高，30年與20年期分別升至4.961%與4.986%，10年期升至4.499%，全球高度關注19日美債與美元的市場動向。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日在美國國家廣播公司（NBC）與有線電視新聞網（CNN）回應指穆迪是落後指標，美國債務問題不是川普執政百日所造成。

國際信評機構依各國財務與政經狀況，評估債券品質提出評等，投資人依評等做持有參考。穆迪是主要國際信評機構之一，調降美債評等對市場影響重大。

惠譽國際信評公司（Fitch Ratings）因美國預算爭議與舉債上限，曾在2023年8月調降美債評等；標準普爾（Standard & Poor's）2011年也曾調降，還引起司法部提起訴訟。

富蘭克林坦伯頓基金（Franklin Templeton）副投資長高卡曼（Max Gokhman）在彭博（Bloomberg News）指出，財政快速擴張但預算來源不足時，公債遭降級不讓人感到意外。大型投資機構無論是主權國家或私人公司，把國債轉換為其他較安全的資產，美國舉債成本會持續攀升。

富國銀行（Wells Fargo）分析師舒馬赫（Michael Schumacher）與馬諾拉托斯（Angelo Manolatos）的報告指出，穆迪調降美債評等後，10年期與30年期美債殖利率預期可能升高5到10個基點（Basis Point）。

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殖利率是評估債券價值的指標，與價格成反向走勢。基點為評估利率的單位，1個基點為1%的百分之一，實為0.01%。如果30年期美債殖利率升10個基點，將超過5%，達到2007年中之後的最高點。

穆迪在上週五亞歐主要市場收盤後調降美債評等，各界高度關注美債週一的動向及美元與主要貨幣的匯率變化。（編輯：陳承功）1140519