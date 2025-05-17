美失去最後3A信評 白宮抨擊穆迪降等

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）國際信評機構穆迪今天以美國政府債務持續攀升為由，宣布下調美國信評等級。美國失去最後一家大型信評機構給予的3A最高評等，對總統川普的經濟實力和繁榮論述形成打擊。

法新社報導，白宮隨後在社群平台X上反擊，通訊主任張振熙（Steven Cheung）點名批評穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）。

張振熙在貼文中寫道：「沒人認真看待他的『分析』。事實證明他一次又一次錯了。」

穆迪將美國信評等級由Aaa調降至Aa1對川普來說是壞消息，因為同一天，他的旗艦支出法案也因為數名共和黨財政鷹派反對，未能在國會通過一項關鍵表決。

穆迪解釋做出這項決定的原因，提到「過去10多年來，政府債務和利息支付率，攀升至遠高於同等信評主權國家的水準」。

穆迪警告，到了2035年，聯邦赤字預計將從去年經濟產值的6.4%擴大至近9%，「主要受累於債務利息支出增加、應享權益支出（例如社會福利支出）上升，以及政府稅收表現相對疲弱」。

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也因如此，穆迪預期到了2035年，聯邦債務負擔將從去年國內生產毛額（GDP）的98%增加到約134%。

穆迪下調美國最高信評等級，另外兩大信評機構標準普爾（S&P）和惠譽（Fitch）先前也有類似的決定。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140517