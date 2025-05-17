加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

美失去最後3A信評 白宮抨擊穆迪降等

2025/5/17 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）國際信評機構穆迪今天以美國政府債務持續攀升為由，宣布下調美國信評等級。美國失去最後一家大型信評機構給予的3A最高評等，對總統川普的經濟實力和繁榮論述形成打擊。

法新社報導，白宮隨後在社群平台X上反擊，通訊主任張振熙（Steven Cheung）點名批評穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）。

張振熙在貼文中寫道：「沒人認真看待他的『分析』。事實證明他一次又一次錯了。」

穆迪將美國信評等級由Aaa調降至Aa1對川普來說是壞消息，因為同一天，他的旗艦支出法案也因為數名共和黨財政鷹派反對，未能在國會通過一項關鍵表決。

穆迪解釋做出這項決定的原因，提到「過去10多年來，政府債務和利息支付率，攀升至遠高於同等信評主權國家的水準」。

穆迪警告，到了2035年，聯邦赤字預計將從去年經濟產值的6.4%擴大至近9%，「主要受累於債務利息支出增加、應享權益支出（例如社會福利支出）上升，以及政府稅收表現相對疲弱」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

也因如此，穆迪預期到了2035年，聯邦債務負擔將從去年國內生產毛額（GDP）的98%增加到約134%。

穆迪下調美國最高信評等級，另外兩大信評機構標準普爾（S&P）和惠譽（Fitch）先前也有類似的決定。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140517

川普
美最高法院阻擋驅逐委內瑞拉人 川普批大法官掣肘川普稱若無協議中方會分崩離析 願訪中晤習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：