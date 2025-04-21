標普對台展望穩定信評維持AA+ 地緣政治緊張不阻礙製造業發展

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天發布新聞稿表示，標準普爾信評公司（S&P）最新報告將台灣長期主權信用評等維持AA+級，且展望穩定，儘管地緣政治緊張造成壓力，但不至於阻礙台灣製造業長期發展。

標普4月21日報告指出，在國際貿易情勢惡化所帶來的經濟逆風中，台灣淨對外資產部位穩健、財政狀況強健，以及極具彈性的央行貨幣政策，均可支撐信用評等，也肯定央行貨幣政策表現，認為極具彈性。

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儘管地緣政治緊張持續對台灣信用評等造成壓力，標普認為，尚不至於阻礙台灣具高度競爭力的製造業未來發展。

報告認為，台灣央行貨幣管理健全，即使國內金融體系流動性充裕，台灣通膨率仍維持低而穩定，而且長期維持在亞洲國家最低之一。此外，相對具有彈性的新台幣匯率及外匯交易順暢，也有助舒緩經濟及金融的衝擊。（編輯：楊蘭軒）1140421