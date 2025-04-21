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調查：美關稅衝擊 民眾估今年經濟成長率下滑至2.63%

2025/4/21 10:02
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（中央社記者羅元駿台北21日電）國泰金今天公布4月國民經濟信心調查結果，受到美國對等關稅政策衝擊影響，調查顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%、較3月減少0.14個百分點，平均通膨預期值則上升至2.33%。

國泰金4月國民經濟信心調查結果，受訪民眾對2025年台灣經濟成長率平均預期值為2.63%，較3月的2.77%、下降0.14個百分點，並有62%民眾認為今年經濟成長率會低於3%。民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.33%，有70%民眾預期通膨高於2%。

國泰金調查指出，受美國總統川普的對等關稅政策衝擊影響，4月景氣展望樂觀指數出現顯著下滑，民眾消費意願同步降溫，股市樂觀情緒及風險偏好也大幅走弱。

國泰金4月時事題詢問民眾對於居住地住宅價格變化調查。調查顯示，針對過去6個月居住地住宅的價格變化，55%民眾認為房價漲幅超過3%，33%民眾認為房價持平，即價格波動在正負3%內，僅12%民眾覺得居住地住宅價格下跌超過3%。

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對於未來6個月居住地住宅價格變化，調查顯示，48%民眾預期房價漲幅超過3%，其中有11%預期漲幅超過10%；33%民眾預期房價持平，即價格波動在正負3%內，19%民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過3%。整體而言，民眾對於未來6個月房價的看法已有轉弱跡象。

國泰金今年4月國民經濟信心調查於4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬3693份有效填答問卷。（編輯：林家嫻）1140421

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