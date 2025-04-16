標普估32%稅率若成真 台灣今年GDP下修至1.1%

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（中央社記者蘇思云台北16日電）美國總統川普日前祭出對等關稅措施，但又急轉彎宣布對75國高額關稅措施暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。中華信評表示，標普3月預測台灣今年經濟成長率為2.1%，如果32%關稅全面實施，台灣今年經濟成長率恐下修到1.1%。

標普全球評級（S&P Global Ratings）子公司中華信評今天舉行「2025年台灣金融業信用焦點更新」記者會。

中華信評今天表示，標普3月就有發布新的預測，預估台灣今年GDP為2.1%、明年也是2.1%，但假設美國關稅措施全面實施，也就是台灣32%稅率，今年跟明年GDP都下修到1.1%。

中華信評金融服務評等部首席分析師王珮齡指出，標普認為，美國4月宣布的關稅規定如果全面實施，會對仰賴外貿的國家，如台灣、越南、泰國、新加坡的成長造成一定阻礙。亞洲外銷產品可能面臨中國製造商在美國以外地區的價格競爭，部分市場可能看到供給過剩狀況，也就是說，台灣在出口美國以外的其他國家也可能受到影響。

王珮齡說明，台灣金融產業展望大多為穩定，近期關稅的不確定因子，企業信評比較是第一線受衝擊，金融業屬於間接性影響。壽險業的投資比較受到直接影響，至於保費收入部分，台灣基本需求仍在，除非後續影響到企業跟個人財務較多，才可能衝擊業者保費收入。

銀行部分，王珮齡指出，主要看後續企業是否可能出現違約，可能衝擊資產品質。目前評估銀行業擁有允當至強健等級的資本緩衝空間，有助於因應市場的不確定性。

媒體也關注，市場傳出川普可能迫使部分美債的外國持有者，把債券轉換，是否可能對銀行體系帶來影響。

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中華信評金融服務評等部資深副總經理張書評說，難以回答假設性問題，但基於標普目前假設、此事發生機率很低，因為一旦債券結構調整，視同違約，這對美國債信、誘發金融風暴都會有很大影響，因此報告完全沒提到這個情境，「發生機率應該非常非常低」。

張書評解釋，還款期限變長、減低利息等作法，可能可讓美國債務重整，但必須思考的是，未來恐怕大幅提高美國發債成本，得不償失。（編輯：翟思嘉）1140416