財部：標普點出台灣3優勢 有助降低美關稅衝擊

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部今天指出，國際信評機構標普確認維持自2022年調升台灣主權信用評等為AA+，展望「穩定」佳績，標普也認為台灣在先進晶片製造具領導地位，財政穩健，加上堅強的淨對外資產部位等優勢，具備充足因應能力，有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

財政部指出，標準普爾（Standard ＆ Poor’s）表示，儘管台灣政府支出可能因高齡化、國防及基礎建設需求持續增加，但受惠於科技產業獲利創新高，稅收成長高於預期，2024年各級政府財政盈餘占GDP比率為0.4%，2025年各級政府財政赤字占GDP比率預算數為0.7%。

財政部表示，標普認為台灣各級政府債務成長幅度相對溫和，預估2025年底各級政府債務占GDP比率將低於24%；未來3年大致維持穩定，肯定台灣穩健財政管理及強勁財政表現。

財政部表示，標普指出，2025年全球經濟成長前景低迷，但5G、大數據分析、電動車輛及人工智慧等領域仍蓬勃發展，台灣科技產品將維持高度需求，預期台灣長期出口及經濟成長前景仍佳。

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財政部表示，標普也認為台灣在先進晶片製造領域具領導地位、財政狀況穩健，及堅強的淨對外資產部位等優勢，具備充足緩衝因應能力，將有助降低美國關稅政策對經濟成長衝擊。

財政部進一步表示，面對美國關稅政策及全球經貿情勢不確定性，財政部將依據「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，提供金融支持、簡化通關及租稅優惠相關措施，同時持續審慎管理國家財政，恪遵財政紀律，厚植財政量能，作為經濟成長後盾，加速產業及國家建設發展，打造創新繁榮的台灣。（編輯：林淑媛）1140421