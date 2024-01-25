穆迪執行長憂政治極化 示警美國財政永續性

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）穆迪公司執行長佛伯今天說，今年多國舉行選舉，政治極化加劇，世局面臨更多變數。他也對美國財政永續性提出警語，指結構性赤字如持續增加，將危及長期債務負擔能力。

佛伯（Robert Fauber）出席美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與協會會長傅洛曼（Michael Froman）探討經濟不穩、地緣政治變數、極端天氣等全球挑戰如何匯集影響風險管理，被問及可能因什麼而失眠時作上述表示。

占全球逾半人口的數十個國家排定今年舉行選舉，包括美國。佛伯說，全球多地政治環境極化加劇，造成反全球化、監管架構碎裂化，世局原本就難以預測，眾多國家在同一年度舉行選舉帶來更多不確定性。

穆迪（Moody's）為世界3大信用評等機構之一，去年11月以國會政治極化、財政赤字龐大為由，將美國主權債信評等展望從「穩定」下調至「負向」，長期信評維持最高級的AAA。惠譽（Fitch）去年8月在舉債上限危機後摘除美國頂級信評，標準普爾（S&P）則在2011年將美國債信評等砍到AA+。

佛伯說，穆迪評估信評考量經濟、治理、財政強健度及對外部事件的敏感性。美國無疑擁有全球最強盛經濟，美元也是主要儲備貨幣，穆迪評估更著重債務負擔能力（debt affordability），而非絕對負債額。

他表示，美國負債34兆美元，如果袖手旁觀，人口老化帶動應享權益支出增加，結構性赤字將隨時間膨脹，侵蝕債務負擔能力。現今美國政府利息支付占收入比約10%，未來10年可能達25%，短中期預算制定策略付之闕如，是美國財政有效決策的「真正挑戰」。

佛伯坦言這項議題充滿政治挑戰，兩大黨都視為燙手山芋，但「即使是美國，也無法永遠不受萬有引力定律影響。總有一天，美國必須好好處理結構性赤字，才能改變負債軌跡」。

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談到今年市場前景，佛伯說，去年發債充滿不利因素，但利率循環似乎已到頂端，市場看好經濟躲過衰退、實現「軟著陸」。年初股市暢旺，資本市場發債踴躍，顯示企業信心回升、願以投資支撐經濟成長，他「審慎樂觀」預期如此情勢能延續下去。

但他警告，全球歷經金融海嘯、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，多國政府以財政與貨幣刺激應對，過去10年負債大幅增加。他擔心若再出現類似的「黑天鵝」事件，政府還有多少能力有效因應。（編輯：陳承功）1130125