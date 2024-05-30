聯準會褐皮書：不確定性增 美國經濟前景略惡化

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，儘管美國經濟近期普遍持續成長，但由於各項報告顯示不確定性升高且有關風險疑慮增多，經濟前景已變得益發黯淡。

法新社報導，聯準會在其「褐皮書」（Beige Book）經濟狀況調查報告中指出，近幾週來，美國民眾的非必需消費支出降溫，消費者對價格變得更敏感；另一方面，新增就業人口數大致上也僅少量甚至微不足道。

報告還說，由於物價仍在上漲，在美國聯邦準備系統12個分區當中，大多數地區的消費者「抵抗更多漲價」，導致業者利潤變少。此外，一些地區也已出現「因業務需求減弱，預期增雇人數已回落」的情況。

聯準會的報告表示：「在調查顯示不確定性升高且經濟走下坡風險擴大之下，整體展望變得稍微更加悲觀。」不確定因素包括消費者需求水準、聯準會降息時機及美國總統選舉結果。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1130530