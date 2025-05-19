加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
「山東凱哥」大園岸際拍片插五星旗 海巡查油料不充裕及未曬傷疑點
首頁 / 兩岸

關稅休戰對美出口激增？ 中國強調外貿多元化發展

2025/5/19 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京19日電）對於美中大幅降低加徵關稅，未來幾個月對美出口是否會激增，中國國家統計局新聞發言人付凌暉今天表示，美中降低關稅有利雙方貿易增長，但接著在回應中強調中國外貿多元化發展。

中國國務院新聞辦今天舉行2025年4月份國民經濟運行情況記者會。有媒體詢問，基於美中近期在瑞士達成的關於大幅削減關稅的協議，是否預計未來幾個月對美國的出口將出現激增，以及對於今年的外貿展望。

付凌暉表示，美中大幅降低關稅，有利雙方貿易增長，也有利世界經濟復甦。當前國際環境依然複雜嚴峻，單邊主義、保護主義抬頭，嚴重衝擊國際經貿秩序，制約全球經濟增長。

付凌暉接著指出，但是國際合作共贏的大勢不會改變，中國堅定擴大對外開放也不會改變，外貿多元化穩步推進，促進外貿發展的政策持續顯效，將繼續支持外貿穩健發展。

他說，4月份，外部環境發生急劇變化，外貿壓力加大，但是中國外貿保持了平穩增長。從外貿的特點來看，對東協和共建「一帶一路」國家的進出口增長加快。民營外貿企業積極應變，通過市場多元化策略等有效應對，效果比較明顯。產業升級發展，技術含量較高的機電產品市場競爭力不斷增強，成為出口的增長點。

對於媒體進一步提問，外貿企業面對關稅迅速上升以及訂單暫停，對整體經濟運行有何影響，以及就業受到什麼影響？

付凌暉指出，「大家有很多疑問，為什麼中國經濟在外部衝擊的條件下能夠保持這樣平穩的增長？」

他聲稱，面對外部衝擊，中國經濟能夠頂住壓力穩定增長，是因為中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，以及宏觀政策協同發力、各方面積極應變，更是推動高質量發展、加快構建新發展格局的結果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他宣稱，「中國經濟是一片大海，不是一個小池塘」，並說中共18大以來，「準確洞察國內國際發展大勢，做出推出高質量發展的重大決策部署」，以及宏觀政加力顯效，為穩定經濟發揮作用。

不過，這場記者會上，付凌暉也承認，外部環境複雜變化，對中國勞動力市場帶來一定壓力。在此背景下，下階段「要堅定不移辦好自己的事」。（編輯：陳鎧妤）1140519

#中國國務院
#中共
#國家統計局
#付凌暉
#瑞士
#東協
#美國
付凌暉
美中下階段貿易談判 中國統計局：國際環境依然難料中國官員：實現5%經濟成長絕非輕而易舉 需艱苦努力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：