「絕命終結站 血脈」超吸金 北美票房搶第一

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）今天的業界估計數據顯示，「絕命終結站 血脈」（Final Destination: Bloodlines）週末期間在北美院線殺出一條血路，以5100萬美元收入拿下票房冠軍。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）說：「這樣的開映表現對恐怖系列片第6章來說，相當令人驚艷。」他同時提到，這部片的影評和觀眾口碑都「很讚」。

這個系列片的前1章是「絕命終結站5」（Final Destination 5），2011年開映時僅有1800萬美元進帳。

週末期間北美票房排名第2的是上週冠軍片「雷霆特攻隊*」（Thunderbolts*），收入1650萬美元。

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報說，吸血鬼驚悚片「罪人」（Sinners）排名第3，票房1540萬美元。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，「絕命終結站 血脈」和「罪人」延續華納兄弟（Warner Bros.）近來的賣座長紅氣勢，一掃「米奇17號」（Mickey 17）、「阿爾托騎士」（The Alto Knights）和「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）票房陰霾。

排名第4是同樣出自華納的「MINECRAFT麥塊電影」（A Minecraft Movie），撈進580萬美元。這部片上映7週美加累計票房來到4億1660萬美元，國際市場有5億1200萬美元表現。

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排名第5的是「會計師2」（The Accountant 2），進帳略低於500萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「快點趕上明天」（Hurry Up Tomorrow），330萬美元；「鄰家友誼」（Friendship），140萬美元；「玉米田裡的小丑」（Clown in a Cornfield），130萬美元；「直到黎明」（Until Dawn），80萬美元；「復仇反擊戰」（The Amateur），71.2萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140519